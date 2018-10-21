«Эвертон» вырвал победу у «Кристал Пэласа»

В матче 9-го тура английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу надсо счётом 2:0.

Автором первого мяча стал нападающий Доминик Калверт-Льюин, отличившийся на 87-й минуте после передачи форварда Адемола Лукмана.

Спустя две минуты преимущество «ирисок» удвоил нападающий Дженк Тосун, голевой пас отдал защитник Майкл Кин.

Эта победа позволила «Эвертону» набрать 15 очков и подняться на 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Манчестер Юнайтед», который теперь располагается на 10-м месте.

«Кристал Пэлас», набрав 7 баллов, занимает 15-ю строчку. 0