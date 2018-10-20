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    «Монако» проиграл «Страсбуру» в первом матче Анри

    Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург Календарь Лиги 1
    В матче 10-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде уступил «Страсбуру» со счетом 1:2.

    «Монако»
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    Голами в составе хозяев поля отметились хавбек Адриен Томассон (17) и нападающий Лебо Мотиба (84).

    У гостей с пенальти в компенсированное время отличился полузащитник Юри Тилеманс.

    На 66-й минуте встречи монегаски остались в меньшинстве: прямую красную карточку через 2 минуты после выхода на замену получил нападающий Самюэль Грансир.

    Российский хавбек красно-белых Александр Головин провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

    Отметим, что данная встреча стала первой для «Монако» под руководством нового главного тренера Тьерри Анри. 0

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