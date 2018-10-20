«Монако» проиграл «Страсбуру» в первом матче Анри

В матче 10-го тура чемпионата Франциина выезде уступилсо счетом 1:2.

Голами в составе хозяев поля отметились хавбек Адриен Томассон (17) и нападающий Лебо Мотиба (84).

У гостей с пенальти в компенсированное время отличился полузащитник Юри Тилеманс.

На 66-й минуте встречи монегаски остались в меньшинстве: прямую красную карточку через 2 минуты после выхода на замену получил нападающий Самюэль Грансир.

Российский хавбек красно-белых Александр Головин провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Отметим, что данная встреча стала первой для «Монако» под руководством нового главного тренера Тьерри Анри. 0