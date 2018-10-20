Боккетти: «Спартак» в моей жизни значит очень много

Защитник «Спартака»прокомментировал свое выступление в клубе, а также сравнил игру за «красно-белых» и «Милан».

«Никогда раньше ни за одну команду мне не доводилось проводить 100 игр. "Спартак" — первый клуб, в котором мне удалось преодолеть такой рубеж. Вообще "Спартак" в моей жизни значит очень много. Здесь ощущаю себя как дома.

В Италии я играл в разных клубах, но не так долго, как защищаю цвета красно-белых. "Спартак" — лучшая команда. Не могу сравнить даже с "Миланом" — тоже отличнейшим клубом. Просто "Спартак" по ощущениям для меня важнее», — цитирует Боккетти официальный сайт столичной команды.

Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в 2013 году. На родине, в Италии, защитник выступал в «Асколи», «Виртус Ланччано», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милане». 0