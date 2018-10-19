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    Футбольный агент сообщил о введении нового лимита в 2020 году

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    Футбольный агент Кахор Муминов рассказал, каким будет лимит на легионеров в РПЛ через два года.

    Иван Обляков
    Иван Обляков
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    «Грядет новый лимит. Ходили слухи, что "10+15". Но, похоже, этот вариант не примут. Я, правда, не понял, почему именно 25 человек должно находиться в заявке и как это может помочь нашему футболу?

    По лимиту — по нашим источникам, готовят к 2020 году лимит "8+17". 8 легионеров, 17 россиян.

    Тяжеловато будет клубам 17 паспортов найти, надо признать. Они же еще должны быть сопоставимого класса. Ныне действующий лимит считаем оптимальным.

    В целом защищать отечественный рынок рабочей силы необходимо. В других отраслях народного хозяйства это делают, и никто не критикует. Я не раз говорил: лимит не такое зло, как представляют его некоторые.

    Во всех развитых футбольных державах лимитные ограничения приняты в том или ином виде. В виде преференциальной поддержки своих игроков или сдерживающих барьеров к беспрепятственному проникновении чужой рабочей силы. Это нормально.

    И надо отдать должное РФС за принципиальность и последовательность. Хотя, знаю, в какой-то момент Мутко остался практически в одиночестве под шквалом критики лимита. И "дети лимита" отблагодарили, добившись высшего достижения в истории страны, обыграв Испанию в четвертьфинале.

    А на подходе суперталантливое поколение "внуков" лимита, которое появилось после ужесточения правил — знаменитого наказа президента страны, что на поле должны находиться не менее половины местных игроков. И вот через несколько лет получаем поколение Игнатьева, Облякова, Сулейманова и Максименко. И пусть кто-то убедит, что эти вещи не взаимосвязаны», — приводит слова Мумминова «Спорт-Экспресс». 0

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