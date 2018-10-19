«Айнтрахт» забил «Фортуне» семь голов

«Айнтрахт» добыл три очка
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Главным героем поединка во Франкфурте стал форвард Лука Йович, на счету которого пять забитых голов. Также дубль в ворота «Фортуны» оформил Доди Лукебакио.
Единственный мяч «Фортуны» — на счету нападающего Себастьяна Аллера.
«Айнтрахт», набрав 13 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фортуна» (5) — 18-е. В следующем туре Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде сыграет с «Нюрнбергом» (28 октября), «Фортуна» дома встретится с «Вольфсбургом» (27 октября). 0