«Айнтрахт» забил «Фортуне» семь голов

разгромилв матче 8-го тура чемпионата Германии со счетом 7:1.

«Айнтрахт» добыл три очка twitter.com/eintracht 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Главным героем поединка во Франкфурте стал форвард Лука Йович, на счету которого пять забитых голов. Также дубль в ворота «Фортуны» оформил Доди Лукебакио.

Единственный мяч «Фортуны» — на счету нападающего Себастьяна Аллера.

«Айнтрахт», набрав 13 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фортуна» (5) — 18-е. В следующем туре Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде сыграет с «Нюрнбергом» (28 октября), «Фортуна» дома встретится с «Вольфсбургом» (27 октября). 0