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    «Айнтрахт» забил «Фортуне» семь голов

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    «Айнтрахт» разгромил «Фортуну» в матче 8-го тура чемпионата Германии со счетом 7:1.

    «Айнтрахт» добыл три очка
    «Айнтрахт» добыл три очка
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    Главным героем поединка во Франкфурте стал форвард Лука Йович, на счету которого пять забитых голов. Также дубль в ворота «Фортуны» оформил Доди Лукебакио.

    Единственный мяч «Фортуны» — на счету нападающего Себастьяна Аллера.

    «Айнтрахт», набрав 13 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фортуна» (5) — 18-е. В следующем туре Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде сыграет с «Нюрнбергом» (28 октября), «Фортуна» дома встретится с «Вольфсбургом» (27 октября). 0

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