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    ЦСКА на выезде обыграл «Анжи»

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    Московский ЦСКА обыграл «Анжи» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Москвичи забили по голу в каждом тайме
    Москвичи забили по голу в каждом тайме
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    Автором первого мяча стал полузащитник Никола Влашич, отличившийся на 31-й минуте после передачи хавбека Алана Дзагоева. В середине второго тайма преимущество «армейцев» удвоил нападающий Федор Чалов, голевой пас отдал защитник Марио Фернандес.

    «Красно-синие» набрали 19 очков и поднялись на третье место в РПЛ. «Анжи» с 10 баллами остался на 13-й строчке. В следующем туре Премьер-лиги «армейцы» на домашнем поле сыграют с «Краснодаром» (28 октября), махачкалинская команда в гостях встретится с «Ростовом» (27 октября).

    РПЛ. 11-й тур
    «Анжи» — «ЦСКА» — 0:2 (0:1)
    Голы: Влашич, 31 (0:1). Чалов, 71 (0:2)«Анжи»: Дюпин, Савичев, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Глебов (Чайковский, 76), Ондуа (Тетрашвили, 84), Кулик, Долгов (Ахъядов, 59), ПонсеЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Влашич (Хосонов, 77), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 73)Предупреждения: Долгов, 17. Бекао, 36. Гиголаев, 38. Глебов, 60. Ондуа, 72. Кулик, 78. Чайковский, 79
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