Лига наций. Уэльс справился с Ирландией и другие результаты

Состоялись очередные матчи группового этапа

Валлийцы забили единственный гол во втором тайме twitter.com/fawales 100% Высокие коэффициенты Играть!

В матче 4-го тура сборная Ирландии уступила национальной команде Уэльса. Встреча, прошедшая на стадионе «Авива» в Дублине, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Гол на 58-й минуте игры забил валлийский хавбек Гарри Уилсон.

Сборная Норвегии благодаря голу Мохамеда Эль-Юнусси со счетом 1:0 победила Болгарию. В другом матче группы 3 сборная Словении дома сыграла вничью с Кипром со счетом 1:1. Точные удары в активе Скубица и Папулиса.

Сборная Грузии разгромила Латвию со счетом 3:0 — голами отметились полузащитники Джаба Канкава, Валериане Гвилия и Георгий Чакветадзе.

Историческое достижение покорилось Гибралтару — скромный аутсайдер добыл вторую победу подряд впервые в истории, сумев одолеть Лихтенштейн (2:1). Победный гол забил нападающий Джозеф Чиполина. Именно этот форвард в предыдущей игре принес команде победу над Арменией. 0