Украина обыграла Чехию и досрочно вышла в Лигу А

Малиновский — автор победного гола
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Гол забил полузащитник Руслан Малиновский на 43-й минуте. Украинцы набрали 9 очков в трех играх и выиграли группу 1 Лиги B. Команда досрочно вышла в Лигу A турнира.
Лига наций. Лига B. Группа 1
Украина — Чехия — 1:0 (1:0)
Гол: Малиновский, 43Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 70), Степаненко, Ярмоленко, Караваев, Марлос, Малиновский (Зинченко, 86), ЯремчукЧехия: Павленка, Челустка, Гебреселассие, Брабец, Новак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Барак, Выдра (Змргал, 67), Шик (Крменчик, 73)Предупреждения: Челустка, 19. Ракицкий, 39. Павелка, 90