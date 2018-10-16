ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукас ПакетаЛукас Пакета. Все ближе к мировой славе?
  • 00:24
    • Лига наций. Уэльс справился с Ирландией и другие результаты
  • 23:58
    • Украина обыграла Чехию и досрочно вышла в Лигу А
  • 23:46
    • Франция в волевом стиле одолела Германию
  • 23:14
    • Миранда принес Бразилии победу над Аргентиной
  • 22:54
    • ЦСКА на выезде обыграл «Маккаби» в Евролиге
    Все новости спорта

    Украина обыграла Чехию и досрочно вышла в Лигу А

    Лига наций Сборная Украины Футбол Украины Сборная Чехии
    Сборная Украины победила Чехию со счетом 1:0 в матче группового турнира Лиги наций.

    Малиновский — автор победного гола
    Малиновский — автор победного гола
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Гол забил полузащитник Руслан Малиновский на 43-й минуте. Украинцы набрали 9 очков в трех играх и выиграли группу 1 Лиги B. Команда досрочно вышла в Лигу A турнира.

    Лига наций. Лига B. Группа 1
    Украина — Чехия — 1:0 (1:0)
    Гол: Малиновский, 43Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 70), Степаненко, Ярмоленко, Караваев, Марлос, Малиновский (Зинченко, 86), ЯремчукЧехия: Павленка, Челустка, Гебреселассие, Брабец, Новак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Барак, Выдра (Змргал, 67), Шик (Крменчик, 73)Предупреждения: Челустка, 19. Ракицкий, 39. Павелка, 90
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке
  • 15/10/2018 в 02:18
    •
  • Прогноз
  • Мексика — Чили
  • 2.11
  • Сегодня в 04:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рискнут ли «Питтсбург» и «Ванкувер» сыграть активно со старта матча?
  • «Питтсбург» — «Ванкувер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Янки» против «инков»
  • США — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Колумбия добавит соли на раны Коста-Рики
  • Колумбия — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Нэшвилл» — «Миннесота» Хоккей НХЛ. «Оттава» обыграла «Даллас», «Детройт» уступил «Монреалю»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября Вчера в 08:450
  • 19:45
    • «Салават Юлаев» разобрался с «Металлургом»
  • 19:27
    • «Барыс» прервал серию побед «Автомобилиста»
  • 19:15
    • Казахстан разгромил Андорру
    Аарон Рэмзи Футбол Трансферный дайджест. 9-15 октябряКуда уйдет Рэмзи, сколько «Дженоа» хочет выручить за Пентека, что сказал Азар о возможном трансфере в «Реал» и другие трансферные новости последних дней 15/10/2018 в 21:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. На что способен Уэльс без Бейла?
  • 3.69
    •
  • 01:05
    • Раньери может возглавить сборную Мексики
  • 00:48
    • Товарищеские матчи. Ничья Бельгии и Голландии, Дания сильнее Австрии
  • 22:16
    • «Витязь» легко справился с «Северсталью»
    Празднование гола Футбол Россия — Турция. Оценки LiveSport.RuРедакция LiveSport.Ru дает экспертную оценку выступлению нашей сборной 15/10/2018 в 03:290
  • 15:21
    • Донской преодолел первый круг Кубка Кремля
  • 14:13
    • «Барселона» может арендовать защитника «Зенита»
  • 22:03
    • Кирьос обыграл Рублева в первом круге Кубка Кремля
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие