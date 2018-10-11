Смертин покинул «Динамо» из-за работы в РФС

покинул должность советника генерального директора московского сообщает официальный сайт столичного клуба.

Такое решение принято из-за назначения бывшего капитана сборной России на пост директора по региональной политике и международным отношениям РФС. Также он сохранит должность офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе.

«Спасибо огромное болельщикам и футбольному клубу "Динамо" за время, проведенное вместе! В связи со своим назначением в РФС я принял решение сосредоточиться на работе на новой должности. Хочу пожелать удачи и успеха всей команде и моему бывшему партнеру по сборной Дмитрию Хохлову», — приводит слова Смертина пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, Смертин работал в московском клубе с сентября 2013 года. 0