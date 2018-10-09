Семин заявил, что Кокорин и Мамаев предали футбол

Юрий Семин
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«Российский футбол — это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев.
Футбол — это уважение к профессии, сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми.
Они предали свою профессию», — написал Семин в Instagram.
Напомним, Кокорин и Мамаев напали на чиновника Дениса Пака в одной из московских кофеин. За несколько часов до этого футболисты с компанией избили водителя ведущей «Первого канала». 0