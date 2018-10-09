Семин заявил, что Кокорин и Мамаев предали футбол

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита»и полузащитника «Краснодара»

Юрий Семин instagram.com/seminup/ 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Российский футбол — это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев.

Футбол — это уважение к профессии, сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми.

Они предали свою профессию», — написал Семин в Instagram.

Напомним, Кокорин и Мамаев напали на чиновника Дениса Пака в одной из московских кофеин. За несколько часов до этого футболисты с компанией избили водителя ведущей «Первого канала». 0