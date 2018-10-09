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    Семин заявил, что Кокорин и Мамаев предали футбол

    Между тем Скандалы РПЛ Футбол России Локомотив Краснодар Зенит Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Юрий Семин
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    «Российский футбол — это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев.

    Футбол — это уважение к профессии, сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми.

    Они предали свою профессию», — написал Семин в Instagram.

    Напомним, Кокорин и Мамаев напали на чиновника Дениса Пака в одной из московских кофеин. За несколько часов до этого футболисты с компанией избили водителя ведущей «Первого канала». 0

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