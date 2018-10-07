в выездном матче восьмого тура итальянской Серии А обыгралсо счетом 2:1.

Уже на 14-й минуте Мауро Икарди вывел «нерадзурри» вперед. Спустя четыре минуты Мирко Антенуччи мог восстановить равенство, но не реализовал пенальти.

На 72-й минуте Альберто Палоски все-таки сравнял счет, подарив хозяевам надежду на позитивный исход.

Однако последнее слово все равно осталось за миланской командой. На 78-й минуте Икарди оформил дубль.

«Интер» продлил победную серию до четырех матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице (16 очков). СПАЛ идет 14-м (9 очков). 0