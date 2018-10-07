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    «Ахмат» и «Анжи» победителя не определили

    РПЛ Футбол России Ахмат Анжи Календарь РФПЛ
    Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на «Ахмат-Арене», завершилась со счетом 0:0.

    Игра оказалась очень упорной. Главный арбитр Николай Волошин показал футболистам восемь желтых карточек.

    Чемпионат России. 10-й тур
    «Ахмат» — «Анжи» — 0:0 (0:0)
    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Раванелли (Харин, 76), Иванов (Садаев, 84), Гащенков, Бериша, Исмаэл, Балай (Мбенг, 89), Митришев«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Новосельцев, Гиголаев, Ондуа, Рабиу, Кулик, Глебов (Кацаев, 80), Долгов (Ахъядов, 54), ПонсеПредупреждения: Новосельцев (9), Гащенков (21), Ондуа (45), Бериша (55), Рабиу (58), Мохаммади (64), Понсе (68), Глебов (73)

    По итогам матча «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице (12 очков). «Анжи» теперь занимает 13-е место (10 очков). 0

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