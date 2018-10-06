Футболисты «Ювентуса»
juventus.com
Первый гол туринцы забили на 33-й минуте. Жоау Канселу выполнил навес с правого фланга, а Родриго Бентанкур головой отправил мяч в сетку.
Спустя еще четыре минуты «старая синьора» упрочила свое лидерство. Марио Манджукич сделал скидку на Криштиану Роналду, а тот мощным ударом поразил дальний угол.
В девяти сыгранных матчах за «Юве» португалец забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
«Ювентус» одержал восьмую победу подряд в Серии А и занимает первое место в турнирной таблице (24 очка). «Удинезе» идет 15-м (8 очков). 0