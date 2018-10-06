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    «Боруссия Д» и «Аугсбург» забили семь голов, уверенная победа «Шальке»

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    Состоялись четыре поединка в рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги.

    «Шальке» взял три очка
    «Шальке» взял три очка
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    «Шальке» после победы над «Локомотивом» на выезде одолел «Фортуну» со счетом 2:0. Голы на счету Уэстона Маккенни и Гвидо Бургшталлера.

    Бундеслига. 7-й тур
    «Фортуна Д» — «Шальке-04» — 0:2 (0:0)
    Голы: Маккенни, 47 (0:1). Бургшталлер, 53 (0:2)

    Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» на своем поле со счетом 4:3. Победный гол забил нападающий Пако Алькасер, оформивший хет-трик.

    Бундеслига. 7-й тур
    «Боруссия Д» — «Аугсбург» — 4:3 (0:1)
    Голы: Финнбогасон, 22 (0:1). Пако Алькасер, 62 (1:1). Макс, 71 (1:2). Пако Алькасер, 80 (2:2). М.Гетце, 84 (3:2). Грегорич, 87 (3:3). Пако Алькасер, 90+6 (4:3)

    «Ганновер» встречался со «Штутгартом» и добыл три очка — 3:1.

    Бундеслига. 7-й тур
    «Ганновер-96» — «Штутгарт» — 3:1 (2:0)
    Голы: Вуд, 30 (1:0). Вуд, 45+1 (2:0). Гомес, 50 (2:1). Бебу, 90+1 (3:1)

    В еще одном поединке дня «Майнц» принимал «Герту» — команды завершили встречу без голов (0:0). 0

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