Фернандо: Ничья с «Вильярреалом» для нас — как поражение

Полузащитникпрокомментировал ничью с(3:3) во втором туре группового этапа

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«Мы очень хорошо играли, команда показала большое желание. Что касается критики, то это нормальное состояние. Мы работаете над тем, чтобы команда прибавляла. Когда мы начнем выигрывать, будет все хорошо.

Нам нужно многое улучшать, но мы на верном пути. В матче с ЦСКА мы тоже были лучшими. Нам нужно будет больше концентрироваться в следующих матчах. В целом встреча получилась тяжелая. Соперник забил нам мяч первым, потом мы отыгрались, и нам забили снова. Когда мы вышли вперед, считаю, был сомнительный пенальти. Эта ничья для нас — как поражение. Это не лучший наш матч, потому что мы не выиграли», — цитирует Фернандо «Спорт-Экспресс».

В следующем матче турнира красно-белые 25 октября на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «желтая субмарина» в этот же день примет «Рапид». 0