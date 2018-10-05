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    АПЛ. «Брайтон» прервал беспроигрышную серию «Вест Хэма», «Тоттенхэм» встретится с «Кардиффом»

    Подробности матчей восьмого тура английской Премьер-лиги

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    «Брайтон» — «Вест Хэм»
    «Брайтон» — «Вест Хэм»
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    С 5 по 7 октября в английской Премьер-лиге пройдут матчи восьмого тура. Центральным событием станет встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
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    «Брайтон» — «Вест Хэм» 1:0

    «Брайтон» одержал минимальную победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Фалмер», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол «чайки» забили на 25-й минуте, когда Бирам Кайал с левого фланга прострелил в центр вратарской площади, откуда абсолютно свободный Гленн Мюррей поразил цель.

    Несмотря на все старания, «молотобойцам» так и не удалось избежать поражения, которое стало для них первым с 1 сентября.

    Чемпионат Англии. 8-й тур
    «Брайтон» — «Вест Хэм» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 25 Мюррей«Брайтон»: Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Кайяль, Проппер (Биссума, 80), Марч (Локадия, 86), Кнокерт, Джаханбахш (Искьердо, 71), Мюррей«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон, Нобл (Снодграсс, 83), Ярмоленко (Перес, 70), Обианг (Антонио, 60), Арнаутович, СабалетаПредупреждения: Даффи (33), Арнаутович (57), Джаханбахш (58), Кайяль (61), Снодграсс (88)

    В турнирной таблице «Брайтон» занимает 12-е место (8 очков), а «Вест Хэм» — 15-е (7 очков).

    «Бернли» — «Хаддерсфилд»

    6 октября, 17:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

    6 октября, 17:00 мск

    «Лестер» — «Эвертон»

    6 октября, 17:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Кардифф»

    6 октября, 17:00 мск

    «Уотфорд» — «Борнмут»

    6 октября, 17:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    6 октября, 19:30 мск

    «Фулхэм» — «Арсенал»

    7 октября, 14:00 мск

    «Саутгемптон» — «Челси»

    7 октября, 16:15 мск

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

    7 октября, 18:30 мск

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