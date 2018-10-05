АПЛ. «Брайтон» прервал беспроигрышную серию «Вест Хэма», «Тоттенхэм» встретится с «Кардиффом»

«Брайтон» — «Вест Хэм» 1:0
«Брайтон» одержал минимальную победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче восьмого тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Фалмер», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол «чайки» забили на 25-й минуте, когда Бирам Кайал с левого фланга прострелил в центр вратарской площади, откуда абсолютно свободный Гленн Мюррей поразил цель.
Несмотря на все старания, «молотобойцам» так и не удалось избежать поражения, которое стало для них первым с 1 сентября.
Чемпионат Англии. 8-й тур
«Брайтон» — «Вест Хэм» — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 25 Мюррей«Брайтон»: Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Кайяль, Проппер (Биссума, 80), Марч (Локадия, 86), Кнокерт, Джаханбахш (Искьердо, 71), Мюррей«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон, Нобл (Снодграсс, 83), Ярмоленко (Перес, 70), Обианг (Антонио, 60), Арнаутович, СабалетаПредупреждения: Даффи (33), Арнаутович (57), Джаханбахш (58), Кайяль (61), Снодграсс (88)
В турнирной таблице «Брайтон» занимает 12-е место (8 очков), а «Вест Хэм» — 15-е (7 очков).
«Бернли» — «Хаддерсфилд»
6 октября, 17:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»
6 октября, 17:00 мск
«Лестер» — «Эвертон»
6 октября, 17:00 мск
«Тоттенхэм» — «Кардифф»
6 октября, 17:00 мск
«Уотфорд» — «Борнмут»
6 октября, 17:00 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
6 октября, 19:30 мск
«Фулхэм» — «Арсенал»
7 октября, 14:00 мск
«Саутгемптон» — «Челси»
7 октября, 16:15 мск