«Спартак» готовится к «Вильярреалу» без Глушакова и Ещенко

Футболисты московскогоне тренируются с основным составом накануне матча второго тура группового турнира Лиги Европы с испанским информирует «Спорт-Экспресс».

К матчу с испанцами готовятся 22 человека. По-прежнему вне основного состава также находятся Джано Ананидзе, Марко Петкович, Педро Роша, Илья Кутепов и Александр Селихов, которые занимаются по индивидуальной программе.

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основным составом решением главного тренера Массимо Карреры. Футболисты поставили лайки записям с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова.

Встреча «Спартак» — «Вильярреал» состоится в 4 октября в Москве. 0