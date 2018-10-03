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    «Спартак» готовится к «Вильярреалу» без Глушакова и Ещенко

    Лига Европы Футбол России Спартак Футбол Испании Вильярреал
    Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко не тренируются с основным составом накануне матча второго тура группового турнира Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», информирует «Спорт-Экспресс».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    К матчу с испанцами готовятся 22 человека. По-прежнему вне основного состава также находятся Джано Ананидзе, Марко Петкович, Педро Роша, Илья Кутепов и Александр Селихов, которые занимаются по индивидуальной программе.

    Напомним, что Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основным составом решением главного тренера Массимо Карреры. Футболисты поставили лайки записям с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова.

    Встреча «Спартак» — «Вильярреал» состоится в 4 октября в Москве. 0

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