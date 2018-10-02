Легенда «МЮ» будет работать на норвежском телеканале

Бывшая звездаи сборнойбудет экспертом на норвежском телеканале TV2 во время матчей Лиги чемпионов.

Райан Гиггз skysports.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«С большим нетерпением жду начала работы. Норвегия всегда много значила для меня. Помню время, когда я посещал клубы болельщиков в Скандинавии. Я вырос и жил в Манчестере почти всю свою жизнь, но поездки в другие страны позволяют увидеть насколько велик футбол и насколько он значим для людей.

Конечно, я фанат "Манчестер Юнайтед", мне нравится этот клуб. И, конечно, я буду давать оценку с этой точки зрения» , — приводит слова Гиггза TV2.

Валлиец дебютирует на матче «Манчестер Юнайтед» с «Валенсией». 0