Легенда «МЮ» будет работать на норвежском телеканале

Райан Гиггз
skysports.com
«С большим нетерпением жду начала работы. Норвегия всегда много значила для меня. Помню время, когда я посещал клубы болельщиков в Скандинавии. Я вырос и жил в Манчестере почти всю свою жизнь, но поездки в другие страны позволяют увидеть насколько велик футбол и насколько он значим для людей.
Конечно, я фанат "Манчестер Юнайтед", мне нравится этот клуб. И, конечно, я буду давать оценку с этой точки зрения» , — приводит слова Гиггза TV2.
Валлиец дебютирует на матче «Манчестер Юнайтед» с «Валенсией». 0