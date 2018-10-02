АЕК — «Бенфика»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы АЕКа и «Бенфики» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая пройдет в Афинах, начнется в 22:00 мск. Главный арбитр — Орель Гринфилд из Израиля.

АЕК: Баркас, Бакакис, Ойконому, Симоэш, Бакасетас, Клонаридис, Чигринский, Манталос, Понсе, Хульт, Галанопулос.

Запасные: Цидотас, Лабропулос, Якумакис, Янниотас, Гало, Чосич, Моран.

«Бенфика»: Влахомидос, Конти, Гримальдо, Фейса, Диаш, Сеферович, Сальвио, Пицци, Рафа Силва, Алмейда, Фернандеш.

Запасные: Свилар, Жонас, Серви, Семеду, Живкович, Лема, Кастильо.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Бенфике». Коэффициент на победу португальской команды — 2.20, тогда как на успех греков — 4.24. Ничья принимается за 3.26. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0