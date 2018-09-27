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    Тихонов: Было нелегко, но я рад, что мы победили

    Крылья Советов Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Тамбовом» (2:1 ДВ).

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов
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    «Сегодня мы сыграли по другой схеме. В первом тайме игра у нас местами не получалась, мы допускали простые ошибки. Плюс "Тамбов" — очень организованная команда, которая умеет играть в футбол.

    Перед матчем я ребят предупреждал, что нам предстоит игра с лучшим клубом ФНЛ на данный момент. Услышали меня не все, мы пропустили гол.

    Во втором тайме нам пришлось перестроить схему, освежить игру заменами. Мы стали играть лучше. Гол, который "Крылья" забили, вытекал из хода матча.

    До конца основного времени мы могли забивать второй и не доводить дело до дополнительных 30 минут. Было нелегко, но я рад, что мы победили.

    Ребята сейчас немного зажаты. Мы не могли выиграть, пропускали 3-4 мяча. Поражения не давали футболистам раскрепоститься. Будем готовиться к Рубину», — приводит слова Тихонова пресс-служба самарской команды.

    Добавим, что соперником «Крыльев Советов» в 1/8 финала турнира станет «Краснодар». 0

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