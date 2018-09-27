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    УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч

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    УЕФА дисквалифицировал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на один матч, сообщает Football Italia.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Португалец получил наказание по итогам встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0), в котором он был удален с поля.

    На 29-й минуте арбитр показал Роналду прямую красную карточку после неоднозначного столкновения с защитником соперника Джейсоном Мурильо.

    Таким образом, к португальскому футболисту не были применены дополнительные санкции, и он пропустит только следующую домашнюю встречу с «Янг Бойз».

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