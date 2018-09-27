УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч

УЕФА дисквалифицировал нападающего «Ювентуса»на один матч, сообщает Football Italia.

Криштиану Роналду guardian.ng 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Португалец получил наказание по итогам встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0), в котором он был удален с поля.

На 29-й минуте арбитр показал Роналду прямую красную карточку после неоднозначного столкновения с защитником соперника Джейсоном Мурильо.

Таким образом, к португальскому футболисту не были применены дополнительные санкции, и он пропустит только следующую домашнюю встречу с «Янг Бойз».

При этом Роналду сможет сыграть против своего бывшего клуба — «Манчестер Юнайтед». 0