УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч

Криштиану Роналду
guardian.ng
Португалец получил наказание по итогам встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0), в котором он был удален с поля.
На 29-й минуте арбитр показал Роналду прямую красную карточку после неоднозначного столкновения с защитником соперника Джейсоном Мурильо.
Таким образом, к португальскому футболисту не были применены дополнительные санкции, и он пропустит только следующую домашнюю встречу с «Янг Бойз».
При этом Роналду сможет сыграть против своего бывшего клуба — «Манчестер Юнайтед». 0