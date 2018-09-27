Антон Миранчук: Победа над «Балтикой» должна окрылить «Локо»

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал победу над(3:2 ДВ) в 1/16 финала Кубка России и поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

«Кубок — специфичный турнир. Как показывает практика, простых побед здесь не бывает. Могли забивать и спокойно контролировать матч.

Но свои моменты не реализовали, пропустили первыми и на протяжении всего матча отыгрывались. У нас есть характер. Все ребята — молодцы. Рад, что забил сам, что забил брат и Эдер. Слава богу, что победили.

Помню прошлый матч с "Крыльями" в Кубке. Там также пропустили и отыгрывались, но в дополнительное время сильнее оказались самарцы. Сейчас удача на нашей стороне. Надеюсь, это поможет в дальнейших матчах.

Матч с "Ахматом" и Лига чемпионов? Главное, восстановиться. В чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить. Восстановление пройдёт легче.

С положительными эмоциями будем готовиться к следующим матчам, к Лиге чемпионов. Это то, ради чего мы играем в футбол», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива». 0