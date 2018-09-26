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    Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном»

    Эвертон Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт мерсисайдцев.

    Джордан Пикфорд
    Джордан Пикфорд
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    Новое соглашение с 24-летним англичанином рассчитано до 2024 года.

    «Моя цель — провести как можно больше матчей за "Эвертон". Надеюсь, я смогу прогрессировать и становиться лучше с каждым днем.

    "Эвертон" — отличный клуб для меня. Надеюсь, что в один прекрасный день я смогу стать его легендой», — цитирует Пикфорда Sky Sports.

    Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за «ирисок» и пропустил 11 голов.

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