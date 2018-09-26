Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном»

Джордан Пикфорд
twitter.com/Everton
Новое соглашение с 24-летним англичанином рассчитано до 2024 года.
«Моя цель — провести как можно больше матчей за "Эвертон". Надеюсь, я смогу прогрессировать и становиться лучше с каждым днем.
"Эвертон" — отличный клуб для меня. Надеюсь, что в один прекрасный день я смогу стать его легендой», — цитирует Пикфорда Sky Sports.
Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за «ирисок» и пропустил 11 голов.
6️⃣ more years!@JPickford1 🔵⚪️ pic.twitter.com/SmElcwzrR8— Everton (@Everton) 26 сентября 2018 г.