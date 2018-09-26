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    Каррера: Если нет концентрации, всё даётся сложно

    Спартак Черноморец Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Черноморцем» в матче 1/16 финала Кубка России (1:0).

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Напряжение всегда присутствует. Сегодняшний матч был примером — если нет концентрации, всё даётся сложно. В первом тайме я даже не помню ударов по нашим воротам.

    Мы ошибались в середине второго тайма, прекратили играть с мячом. Позволяли сопернику уходить в контратаку.

    Что с Петковичем? Кажется, ничего серьёзного. У него что-то с коленом, в дальнейшем посмотрим.

    Мы играем каждые три дня — это нелегко. Футболисты — это не машина, в которую заливаешь бензин, и она едет. Надо тренироваться, восстанавливаться, чтобы играть на 100%.

    Футболисты такие же люди. Невозможно, чтобы игрок играл каждый матч. Когда есть возможность, играют те, кто играл меньше или молодые, которые готовы к игре. Это нормально», — передаёт слова Карреры «Чемпионат». 0

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