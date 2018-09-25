«Спартак» взял в Новороссийск 19 футболистов

Сальваторе Боккетти
ФК «Спартак»
«Красно-белые» отправились в Новороссийск на матч 1/16 финала Кубка России с «Черноморцем».
Главный тренер Массимо Каррера включил в состав делегации 19 футболистов.
Вратари: Александр Максименко и Артем Ребров.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович, Николай Рассказов.
Полузащитники: Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели.
Матч «Черноморец» — «Спартак» пройдет 26 сентября в Новороссийске, начало — в 18:30 по московскому времени. 0