«Бавария» упустила победу над «Аугсбургом»

В матче пятого тура чемпионата Германиина своем поле сыграла вничью ссо счетом 1:1 (0:0).

Счет в матче на 48-й минуте открыл вингер хозяев поля Арьен Роббен, а у гостей на 87-й минуте отличился 19-летний защитник Феликс Гетце — младший брат полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

«Бавария» набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (5) занимает 12-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Германии мюнхенская команда сыграет в Берлине с «Гертой» 28 сентября, а «Аугсбург» 30 сентября примет на домашнем стадионе «Фрайбург».

Другие результаты 5-го тура:

«Фрайбург» — «Шальке» — 1:0

«Ганновер» — «Хоффенхайм» — 1:3 0