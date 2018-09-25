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    «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом»

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    В матче пятого тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Аугсбургом» со счетом 1:1 (0:0).

    «Бавария» — «Аугсбург»
    «Бавария» — «Аугсбург»
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    Счет в матче на 48-й минуте открыл вингер хозяев поля Арьен Роббен, а у гостей на 87-й минуте отличился 19-летний защитник Феликс Гетце — младший брат полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

    «Бавария» набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (5) занимает 12-ю позицию.

    В следующем туре чемпионата Германии мюнхенская команда сыграет в Берлине с «Гертой» 28 сентября, а «Аугсбург» 30 сентября примет на домашнем стадионе «Фрайбург».

    Другие результаты 5-го тура:

    «Фрайбург» — «Шальке» — 1:0

    «Ганновер» — «Хоффенхайм» — 1:3 0

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