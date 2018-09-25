«Бавария» упустила победу над «Аугсбургом»

«Бавария» — «Аугсбург»
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Счет в матче на 48-й минуте открыл вингер хозяев поля Арьен Роббен, а у гостей на 87-й минуте отличился 19-летний защитник Феликс Гетце — младший брат полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
«Бавария» набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (5) занимает 12-ю позицию.
В следующем туре чемпионата Германии мюнхенская команда сыграет в Берлине с «Гертой» 28 сентября, а «Аугсбург» 30 сентября примет на домашнем стадионе «Фрайбург».
Другие результаты 5-го тура:
«Фрайбург» — «Шальке» — 1:0
«Ганновер» — «Хоффенхайм» — 1:3 0