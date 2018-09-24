Модрич — лучший игрок 2018 года по версии ФИФА, Марта — лучшая футболистка

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватиипризнан лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА.

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На награду претендовали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4.

Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.

Представительница «Орландо Прайд» и сборной Бразилии Марта стала лучшей футболисткой по версии ФИФА.

Бразильянка становилась лучшей в мире в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Нынешний приз — шестой в её карьере.

В число претендентов на звание лучшей футболистки года также входили норвежка Ада Хегерберг («Лион») и немка Дженнифер Марожан («Лион»).

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