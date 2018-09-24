Модрич — лучший игрок 2018 года по версии ФИФА, Марта — лучшая футболистка

На награду претендовали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4.
Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.
Лучший футболист года — Лука Модрич🇭🇷!
Поздравляем! 👏👏👏#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/bDSaWreDzk— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 сентября 2018 г.
Представительница «Орландо Прайд» и сборной Бразилии Марта стала лучшей футболисткой по версии ФИФА.
Бразильянка становилась лучшей в мире в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Нынешний приз — шестой в её карьере.
В число претендентов на звание лучшей футболистки года также входили норвежка Ада Хегерберг («Лион») и немка Дженнифер Марожан («Лион»).
Congratulations, Marta 👑— FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Women's Player 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/aCxCn2TIFy