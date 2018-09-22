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    «Анжи» прервал серию поражений, победив «Динамо»

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    «Анжи» нанес поражение «Динамо» в выездном матче восьмого тура российской Премьер-лиги.

    Юрий Дюпин
    Юрий Дюпин
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    Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол махачкалинцы забили на 49-й минуте. Юрий Дюпин вынес мяч от своих ворот к чужой штрафной, где Владислав Кулик головой сделал скидку на Андреса Понсе, а тот метров с тринадцати метров поразил цель.

    В компенсированное время у «бело-голубых» был отличный шанс для того, чтобы отыграться, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Анжи» за игру рукой Дмитрия Белорукова. Впрочем, Дюпин справился с ударом Евгения Луценко с 11-метровой отметки.

    «Анжи» прервал серию из шести поражений кряду и поднялся на 14-е место в турнирной таблице (6 очков). «Динамо» идет восьмым (10 очков).

    Чемпионат России. 8-й тур
    «Динамо» — «Анжи» — 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 — 49 Понсе«Динамо»: Шунин, Рыков, Рауш, Хольмен, Шуньич, Жоаозиньо, Тетте, Мигел Кардозу, Соу (Марков, 53), Луценко, Панченко (Черных, 63)«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Чайковский (Хамдамов, 48), Савичев, Кулик, Гиголаев, Рабиу (Ондуа, 89), Понсе, Долгов (Удалый, 70)Предупреждения: Чайковский (15), Новосельцев (59), Дюпин (88)
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