«Анжи» прервал серию поражений, победив «Динамо»

нанес поражениев выездном матче восьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол махачкалинцы забили на 49-й минуте. Юрий Дюпин вынес мяч от своих ворот к чужой штрафной, где Владислав Кулик головой сделал скидку на Андреса Понсе, а тот метров с тринадцати метров поразил цель.

В компенсированное время у «бело-голубых» был отличный шанс для того, чтобы отыграться, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Анжи» за игру рукой Дмитрия Белорукова. Впрочем, Дюпин справился с ударом Евгения Луценко с 11-метровой отметки.

«Анжи» прервал серию из шести поражений кряду и поднялся на 14-е место в турнирной таблице (6 очков). «Динамо» идет восьмым (10 очков).