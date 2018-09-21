Тебас: Федерация не запрещала проводить матч Ла Лиги в США

Президент испанской Ла Лигипрокомментировал информацию о том, что Федерация футбола Испании запретила проводить матч 21-го тура Примерыв США.

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«Нас попросили предоставить больше документов, и мы это сделаем. Я еще не изучил письмо из федерации, оно достаточно длинное. Мы изучим его и все подготовим. Я по-прежнему оптимистично настроен по поводу всех проблем. Посмотрим, как все сложится.

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес не говорил "нет", а попросил предоставить больше документов для разрешения юридических проблем. Очевидно, большого желания провести матч в США у федерации нет, но я по-прежнему сохраняю оптимизм в этой ситуации», — цитирует Тебаса Marca.

Напомним, ранее сообщалось о том, что против проведения матчей чемпионата Испании в США выступили президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Испании Педро Санчес. 0