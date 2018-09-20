Ледяхов возглавит «Балтику»

Калининградскаядостигла окончательного соглашения с, который займет пост главного тренера команды, передает «Чемпионат».

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В ближайшее время стороны заключат контракт, после чего российский специалист приступит к подготовке команды к матчу с «Зенитом-2» в рамках 13-го тура ФНЛ, который состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Последним местом работы Ледяхова был грозненский «Ахмат», который он покинул 2 сентября. О своём решении подать в отставку тренер объявил на пресс-конференции сразу после победного матча с «Уфой» в шестом туре Российской Премьер-Лиги.

Прошлым главным тренером команды был Валерий Непомнящий. 0