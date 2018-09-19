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    «Шахтер» ушел от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

    «Шахтер» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Шахтер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Встреча группы F, которая прошла в Харькове, завершилась со счетом 2:2.

    Гости вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Леонардо Биттенкорт разрезной передачей вывел Флориана Гриллича на ударную позицию, после чего австриец спокойно пробил мимо Андрея Пятова.

    «Горняки» отыгрались на 27-й минуте усилиями Исмаили, который с левого фланга ворвался в штрафную и ударом низом отправил мяч в дальний угол.

    На 38-й минуте немцы вернули себе минимальный перевес. Андрей Крамарич навесил с углового, а Ховард Нордтвейт точно пробил головой, опередив Пятова.

    После перерыва «Шахтер» владел заметным преимуществом, однако долгое время не мог воспользоваться своими моментами, позволяя «Хоффенхайму» опасно контратаковать.

    И все же на 81-й минуте подопечные Паулу Фонсеки добились своего. Майкон принял пас от Марлоса и мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади направил мяч точно в угол, не оставив шансов Оливеру Бауману.

    На последних минутах донецкая команда пыталась вырвать победу, однако немцы сумели выстоять.

    В другом матче группы F встретятся «Манчестер Сити» и «Лион». Матч в Англии начнется в 22:00 мск.

    Лига чемпионов. Группа F
    «Шахтер» — «Хоффенхайм» — 2:2 (1:2)
    Голы: 0:1 — 6 Гриллич, 1:1 — 27 Исмаили, 1:2 — 38 Нордтвейт, 2:2 — 81 Майкон«Шахтер»: Пятов, Хочолава, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 76), Тайсон, Марлос, Болбат (Коваленко, 57), Мораес«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Фогт, Нордтвейт, Шульц, Гриллич, Битенкур (Демирбай, 64), Кадержабек, Крамарич (Нелсон, 85), Жоэлинтон, Салаи (Цубер, 75)Предупреждения: Гриллич (29), Мораес (45), Алан Патрик (52), Ракицкий (77)
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