«Шахтер» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы F, которая прошла в Харькове, завершилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Леонардо Биттенкорт разрезной передачей вывел Флориана Гриллича на ударную позицию, после чего австриец спокойно пробил мимо Андрея Пятова.

«Горняки» отыгрались на 27-й минуте усилиями Исмаили, который с левого фланга ворвался в штрафную и ударом низом отправил мяч в дальний угол.

На 38-й минуте немцы вернули себе минимальный перевес. Андрей Крамарич навесил с углового, а Ховард Нордтвейт точно пробил головой, опередив Пятова.

После перерыва «Шахтер» владел заметным преимуществом, однако долгое время не мог воспользоваться своими моментами, позволяя «Хоффенхайму» опасно контратаковать.

И все же на 81-й минуте подопечные Паулу Фонсеки добились своего. Майкон принял пас от Марлоса и мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади направил мяч точно в угол, не оставив шансов Оливеру Бауману.

На последних минутах донецкая команда пыталась вырвать победу, однако немцы сумели выстоять.

В другом матче группы F встретятся «Манчестер Сити» и «Лион». Матч в Англии начнется в 22:00 мск.