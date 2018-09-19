«Манчестер Сити» — «Лион»: счет 0:2 после первого тайма

проигрываетсо счетом 0:2 после первого тайма матча группы F Лиги чемпионов.

«Ткачи» забили первый гол на 26-й минуте, когда Набиль Фекир прошел по левому флангу, выполнил прострел на дальнюю штангу, где Фабиан Делф пропустил мяч на Максвелла Корне, а тот ударом с близкой дистанции расстрелял ворота.

За две минуты до перерыва французы отличились вновь. Фернандиньо потерял мяч в центре поля, после чего Фекир устремился в прорыв к чужой штрафной и нанес точный удар в угол ворот Эдерсона.

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Ранее в рамках группы F «Шахтер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом». 0