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    Шатов сыграет против «Оренбурга» с первых минут

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч седьмого тура российской Премьер-лиги.

    Олег Шатов
    Олег Шатов
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    Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 14:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

    «Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

    Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Шатов, Дриусси, Дзюба.

    Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Мевля, Чернов, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Мак, Заболотный. 0

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