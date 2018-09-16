Шатов сыграет против «Оренбурга» с первых минут

Олег Шатов
ФК «Зенит»
Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 14:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Шатов, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Мевля, Чернов, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Мак, Заболотный. 0