«Фрайбург» и «Штутгарт» сыграли вничью

Фрагмент матча
twitter.com/scfreiburg
В составе хозяев дубль на свой счёт записал полузащитник Жером Гондорф (1, 51), а ещё один мяч на счету нападающего Джана-Луки Вальдшмидта (81).
За гостей отличились форвард Марио Гомес, который оформил дубль на 48-й и 56-й минутах, и аргентинский защитник Эмилиано Инсуа, забивший на 44-й минуте.
С 83-й минуты «Фрайбург» играл вдесятером после того, как защитник Паскаль Штенцель получил вторую жёлтую карточку.
«Фрайбург» и «Штутгарт»,набрав по первому очку, располагаются на 15-й и 16-й строчках соответственно. 0