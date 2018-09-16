«Фрайбург» и «Штутгарт» сыграли вничью

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на своём поле сыграл вничью с «Штутгартом» — 3:3.

Фрагмент матча twitter.com/scfreiburg 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе хозяев дубль на свой счёт записал полузащитник Жером Гондорф (1, 51), а ещё один мяч на счету нападающего Джана-Луки Вальдшмидта (81).

За гостей отличились форвард Марио Гомес, который оформил дубль на 48-й и 56-й минутах, и аргентинский защитник Эмилиано Инсуа, забивший на 44-й минуте.

С 83-й минуты «Фрайбург» играл вдесятером после того, как защитник Паскаль Штенцель получил вторую жёлтую карточку.

«Фрайбург» и «Штутгарт»,набрав по первому очку, располагаются на 15-й и 16-й строчках соответственно. 0