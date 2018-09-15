АПЛ. «Ливерпуль» одержал пятую победу, «Челси» примет «Кардифф»

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 1:2
«Ливерпуль» в выездном матче пятого тура английской Премьер-лиги одержал победу над «Тоттенхэмом» — 2:1.
«Красные» открыли счет на 39-й минуте, когда Жоржиньо Вейналдум после ошибки Михела Ворма головой переправил мяч в ворота.
На 54-й минуте подопечные Юргена Клоппа удвоили свое преимущество. Садио Мане ворвался в штрафную и выполнил прострел, мяч рикошетом от Яна Вертонгена и штанги отскочил к Роберто Фирмино, который переправил сферу в цель.
«Шпоры» сократили отставание незадолго до финального свистка. После подачи с углового мяч отскочил к Эрику Ламеле, который ударом низом отправил мяч в дальний угол.
«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу (15 очков). «Тоттенхэм» идет пятым (9 очков).
«Борнмут» — «Лестер»
15 сентября, 17:00 мск
«Челси» — «Кардифф Сити»15 сентября, 17:00 мск
«Хаддерсфилд Таун» — «Кристал Пэлас»
15 сентября, 17:00 мск
«Манчестер Сити» — «Фулхэм»
15 сентября, 17:00 мск
«Ньюкасл» — «Арсенал»
15 сентября, 17:00 мск
«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»
15 сентября, 19:30 мск
«Вулверхэмптон» — «Бернли»
16 сентября, 15:30 мск
«Эвертон» — «Вест Хэм»
16 сентября, 18:00 мск