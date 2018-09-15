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    АПЛ. «Ливерпуль» одержал пятую победу, «Челси» примет «Кардифф»

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    С 15 по 17 сентября в английской Премьер-лиге пройдут матчи пятого тура.
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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 1:2

    «Ливерпуль» в выездном матче пятого тура английской Премьер-лиги одержал победу над «Тоттенхэмом» — 2:1.

    «Красные» открыли счет на 39-й минуте, когда Жоржиньо Вейналдум после ошибки Михела Ворма головой переправил мяч в ворота.

    На 54-й минуте подопечные Юргена Клоппа удвоили свое преимущество. Садио Мане ворвался в штрафную и выполнил прострел, мяч рикошетом от Яна Вертонгена и штанги отскочил к Роберто Фирмино, который переправил сферу в цель.

    «Шпоры» сократили отставание незадолго до финального свистка. После подачи с углового мяч отскочил к Эрику Ламеле, который ударом низом отправил мяч в дальний угол.

    «Ливерпуль» одержал пятую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу (15 очков). «Тоттенхэм» идет пятым (9 очков).

    Чемпионат Англии. 5-й тур
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 39 Вейналдум, 0:2 — 54 Фирмино, 1:2 — 90+3 Ламела«Тоттенхэм»: Ворм, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дайер (Ваньяма, 83), Лукас Моура, Уинкс (Сон Хын Мин, 73), Дембеле (Ламела, 60), Кейн«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип, 90), ван Дейк, Милнер, Вейналдум, Кейта (Старридж, 83), Мане, Салах, Фирмино (Хендерсон, 74)

    «Борнмут» — «Лестер»

    15 сентября, 17:00 мск

    «Челси» — «Кардифф Сити»

    15 сентября, 17:00 мск

    «Хаддерсфилд Таун» — «Кристал Пэлас»

    15 сентября, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

    15 сентября, 17:00 мск

    «Ньюкасл» — «Арсенал»

    15 сентября, 17:00 мск

    «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»

    15 сентября, 19:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Бернли»

    16 сентября, 15:30 мск

    «Эвертон» — «Вест Хэм»

    16 сентября, 18:00 мск

    «Саутгемптон» — «Брайтон»

    17 сентября, 22:00 мск

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