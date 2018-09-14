Российский голкипер расторг контракт с «Брюгге»

Российский голкиперсообщил, что покинул бельгийский клуб «Брюгге».

«Вчера я официально расторг контракт с "Брюгге". Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам.

Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе — о времени в "Брюгге" у меня останутся только приятные воспоминания», — написал 34-летний футболист на своей странице в Instagram.

Габулов перешел в «Брюгге» из тульского «Арсенала» минувшей зимой, подписав контракт на полтора года. В 10 матчах за «черно-синих» россиянин пропустил 21 мяч. 0