«Матч ТВ» покажет игры ЦСКА со «Спартаком» и «Локомотивом»

покажет в прямом эфире встречу восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком», сообщает официальный сайт телеканала.

Игра пройдет на «ВЭБ-Арене» 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Комментировать матч в студии будет Юрий Розанов, с бровки — Константин Генич.

В седьмом туре «Матч ТВ» покажет встречи между «Рубином» и «Енисеем» (15 сентября), а также между «Уралом» и «Ростовом» (17 сентября).

В восьмом туре, помимо столичного дерби, в эфире федерального канала будет показана игра «Динамо» — «Анжи» (22 сентября).

29 сентября телеканал будет транслировать матч девятого тура РПЛ «Урал» — «Арсенал», 6 октября — встречу десятого тура «Ростов» — «Оренбург», 7 октября — игру десятого тура ЦСКА — «Локомотив». 0