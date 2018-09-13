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    «Матч ТВ» покажет игры ЦСКА со «Спартаком» и «Локомотивом»

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    «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком», сообщает официальный сайт телеканала.

    «Матч ТВ»
    «Матч ТВ»
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    Игра пройдет на «ВЭБ-Арене» 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Комментировать матч в студии будет Юрий Розанов, с бровки — Константин Генич.

    В седьмом туре «Матч ТВ» покажет встречи между «Рубином» и «Енисеем» (15 сентября), а также между «Уралом» и «Ростовом» (17 сентября).

    В восьмом туре, помимо столичного дерби, в эфире федерального канала будет показана игра «Динамо» — «Анжи» (22 сентября).

    29 сентября телеканал будет транслировать матч девятого тура РПЛ «Урал» — «Арсенал», 6 октября — встречу десятого тура «Ростов» — «Оренбург», 7 октября — игру десятого тура ЦСКА — «Локомотив». 0

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