Агент: Антон хочет играть и за Германию, и за Россию

, агент защитника «Ганновера», заявил, что его клиент пока не определился, за какую сборную ему играть.

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«У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось.

Сборная России тоже заинтересована в нем. Черчесов разговаривал с ним еще перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в "Ганновере". Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги.

Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать. В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдет ли это», — приводит слова Нойнекера «Чемпионат». 0