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    Агент: Антон хочет играть и за Германию, и за Россию

    Ганновер 96 Бундеслига Футбол Германии Сборная Германии Сборная России Футбол России Календарь Бундеслиги
    Рене Нойнекер, агент защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, заявил, что его клиент пока не определился, за какую сборную ему играть.

    Вальдемар Антон
    Вальдемар Антон
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    «У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось.

    Сборная России тоже заинтересована в нем. Черчесов разговаривал с ним еще перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в "Ганновере". Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги.

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    • Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать. В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдет ли это», — приводит слова Нойнекера «Чемпионат». 0

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