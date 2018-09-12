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    Рассмотрение дела о банкротстве «Амкара» отложено до 8 октября

    Амкар Футбол России
    Пермский суд оставил без движения заявление о банкротстве «Амкара», информирует «Р-Спорт».

    Геннадий Шилов
    Геннадий Шилов
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    Владелец клуба Геннадий Шилов подал в суд заявление с требованием признать клуб банкротом 5 сентября. Суд пока не принял его к производству, поскольку заявитель не приложил к нему ряд необходимых документов.

    В частности, клуб не представил доказательства направления копии заявления о банкротстве всем своим кредиторам, а также не передал суду информацию о всех своих банковских счетах и поданных к нему исках.

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    • «Предложить заявителю в срок до 8 октября 2018 года устранить недостатки, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — говорится в определении суда.

    Общий долг «Амкара» перед игроками и персоналом составляет 540 миллионов рублей. 0

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