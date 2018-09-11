Португалия заслужила победу над Италией, заявил Силва

Нападающий сборнойдал оценку победной игре над(1:0) в матче Лиги наций (1:0).

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«Мы знали, что Италия будет играть мощно, были готовы к этому и добились успеха, сумев нейтрализовать соперника.

У меня есть друзья в сборной Италии, но на поле нет друзей. Я должен быть сосредоточен только на сборной Португалии. Думаю, мы были лучшей командой на поле и заслужили победу над Италией», — приводит Football Italia слова Силвы.

Напомним, форвард стал автором единственного гола, забитого на 48-й минуте встречи.

Сборная Португалии провела в Лиге наций один матч и с тремя очками лидирует в Лига А третьей группы. На счету Италии и Польши по одному пункту. 0