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    Португалия заслужила победу над Италией, заявил Силва

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Италии Футбол Италии
    Нападающий сборной Португалии Андре Силва дал оценку победной игре над Италией (1:0) в матче Лиги наций (1:0).

    Андре Силва
    Андре Силва
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    «Мы знали, что Италия будет играть мощно, были готовы к этому и добились успеха, сумев нейтрализовать соперника.

    У меня есть друзья в сборной Италии, но на поле нет друзей. Я должен быть сосредоточен только на сборной Португалии. Думаю, мы были лучшей командой на поле и заслужили победу над Италией», — приводит Football Italia слова Силвы.

    Напомним, форвард стал автором единственного гола, забитого на 48-й минуте встречи.

    Сборная Португалии провела в Лиге наций один матч и с тремя очками лидирует в Лига А третьей группы. На счету Италии и Польши по одному пункту. 0

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