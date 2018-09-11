Португалия заслужила победу над Италией, заявил Силва

Андре Силва
fifa.com
«Мы знали, что Италия будет играть мощно, были готовы к этому и добились успеха, сумев нейтрализовать соперника.
У меня есть друзья в сборной Италии, но на поле нет друзей. Я должен быть сосредоточен только на сборной Португалии. Думаю, мы были лучшей командой на поле и заслужили победу над Италией», — приводит Football Italia слова Силвы.
Напомним, форвард стал автором единственного гола, забитого на 48-й минуте встречи.
Сборная Португалии провела в Лиге наций один матч и с тремя очками лидирует в Лига А третьей группы. На счету Италии и Польши по одному пункту. 0