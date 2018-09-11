Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии

объявила об отставке с поста главного тренерапосле поражения от России в товарищеском матче (1:5).

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«Карел Яролим покидает свой пост по обоюдному согласию сторон. В ближайшие дни футбольная ассоциация встретится с кандидатами на вакантную должность», — гласит сообщение пресс-службы федерации.

Яролим возглавил сборную Чехии в 2016 году. Под его руководством команда не смогла пройти отбор на чемпионат мира-2018, заняв третье место в группе и пропустив вперед команды Германии и Северной Ирландии. Товарищеский матч России, который состоялся в понедельник в Ростове-на-Дону, чешская команда проиграла со счетом 1:5. 0