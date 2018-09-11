Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии

Карел Яролим
uefa.com
«Карел Яролим покидает свой пост по обоюдному согласию сторон. В ближайшие дни футбольная ассоциация встретится с кандидатами на вакантную должность», — гласит сообщение пресс-службы федерации.
Яролим возглавил сборную Чехии в 2016 году. Под его руководством команда не смогла пройти отбор на чемпионат мира-2018, заняв третье место в группе и пропустив вперед команды Германии и Северной Ирландии. Товарищеский матч России, который состоялся в понедельник в Ростове-на-Дону, чешская команда проиграла со счетом 1:5. 0