Селассие: Жаль, что Дзюба не сыграет с Чехией

Защитник сборной Чехииподелился ожиданиями от товарищеского матча против России и выразил сожаление по поводу отсутствия в составе соперника нападающего

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«Мы просматривали последний матч сборной России против Турции. Понимаем, что нас ждёт очень тяжёлый матч с серьёзным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге наций.

Исходя из того, что мы видели в последнем матче сборной России, она придерживается командной игры. Конечно, очень выделяется Артём Дзюба. Этого игрока нельзя оставлять одного, за ним постоянно нужно присматривать. Жаль, что он не сыграет с Чехией, было бы интересно посоперничать с ним. Тем не менее нам точно будет непросто», — приводят слова Селасси «Известия».

Матч между Россией и Чехией состоится 10 сентября на «Ростов Арене». 0