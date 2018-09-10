Гончаренко: Нисимура неплохо смотрелся в игре с «Арсеналом»

Главный тренер московскогосчитает, что новичок команды японский нападающийнеплохо смотрелся в товарищеской игре с тульским

«Учитывая, что он только несколько дней с нами тренируется, что только в теории и на нескольких тренировках мы вводили его в курс дела, достаточно неплохо он смотрелся, особенно до тех пор, пока не устал. Он хорошо вступал в отбор и правильно открывался, и взаимодействовал с командой в целом. Как только устал, конечно, пошли ошибки. Но мы понимаем, что акклиматизацию, адаптацию он еще пройдет, надеемся, что нам поможет, потому что у него достаточно сильных качеств», — сказал Ганчаренко, видеоинтервью которого размещено на официальном канале ЦСКА на YouTube.

«Армейцы» уступили «Арсеналу» со счетом 1:2. Нисимура вышел на матч в стартовом составе, на 63-й минуте он был заменен. 0