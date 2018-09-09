ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дания играла против Словакии в уникальном составеКак за Данию играли продавец, слесарь и строитель
  • 09:35
    • Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме
  • 19:06
    • Стала известна зарплата Джона Терри в «Спартаке»
  • 00:53
    • Осака стала победительницей US Open
  • 23:43
    • Сборная Испании обыграла Англию на «Уэмбли»
  • 21:28
    • Маттек-Сэндс и Мюррей — победители US Open в миксте
    Все новости спорта

    Салах феерит в матче с Нигером

    Сборная Египта
    В рамках отбора на Кубок африканских наций сборная Египта разгромила национальную команду Нигера со счетом 6:0.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Главным героем встречи стал египетский нападающий Мохамед Салах, который отметился дублем и двумя результативными передачами. При этом 26-летнему форварду не удалось реализовать в матче два одиннадцатиметровых удара.

    Помимо дубля Салаха, голы забивали игроки «Аль-Ахли» Марван Мохсен, Айман Ашраф и Салах Мохсен, а также Мохамед Эль-Ненни из «Арсенала».

    Эта игра стала первой для Египта под руководством мексиканца Хавьера Агирре, который возглавил команду летом после чемпионата мира–2018. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Как за Данию играли продавец, слесарь и строитель
  • Вчера в 18:17
    •
  • Прогноз
  • Франция — Нидерланды
  • 1.85
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Упрочит ли сборная Украины свое лидерство в группе?
  • Украина — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Слован» и «Локомотив» не забросят много шайб в Братиславе
  • «Слован» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Что-то сгнило в Датском королевстве
  • Дания — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея Официальный мяч финала Лиги наций УЕФАУЕФА и adidas представили официальный мяч финала Лиги наций УЕФА. Большие красивые фото 07/09/2018 в 20:51
  • 09:58
    • Пьянич получил травму в расположении сборной
  • 09:46
    • Салах феерит в матче с Нигером
  • 19:46
    • «Салават Юлаев» одержал волевую победу над СКА
    Германия и Франция не выявили победителя Футбол Германия приходит в себя, Франция готовится к гегемонииРеакция прессы на матч Германия — Франция 07/09/2018 в 20:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Швейцария проэкзаменует Исландию
  • 3.06
    •
  • 23:49
    • Сборная Греции одолела команду Эстонии
  • 23:19
    • Аналитик «Ростова» вошел в тренерский штаб сборной Румынии
  • 23:01
    • Кейн получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира ЧМ-2018
    «Ак Барс» — «Барыс» Хоккей КХЛ. «Йокерит» и «Торпедо» снова побеждают, «Ак Барс» одолел «Барыс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября 07/09/2018 в 22:510
  • 19:33
    • ЦСКА победил московское «Динамо»
  • 22:52
    • Каррера призвал всех спартаковцев пропитаться атмосферой клубного музея
  • 22:39
    • Президент «Ростова» заявил о маниакальном желании Магнуссона играть в ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие