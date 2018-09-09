Салах феерит в матче с Нигером

В рамках отбора на Кубок африканских наций сборнаяразгромила национальную командусо счетом 6:0.

Главным героем встречи стал египетский нападающий Мохамед Салах, который отметился дублем и двумя результативными передачами. При этом 26-летнему форварду не удалось реализовать в матче два одиннадцатиметровых удара.

Помимо дубля Салаха, голы забивали игроки «Аль-Ахли» Марван Мохсен, Айман Ашраф и Салах Мохсен, а также Мохамед Эль-Ненни из «Арсенала».

Эта игра стала первой для Египта под руководством мексиканца Хавьера Агирре, который возглавил команду летом после чемпионата мира–2018. 0