Дубль Эриксена принес сборной Дании победу над Уэльсом

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА.

Фрагмент матча twitter.com/dbufodbold 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче открыл хавбек Кристиан Эриксен, отличившийся на 32-й минуте после передачи защитника Хенрика Далсгора. А на 63-й минуте Эриксен оформил дубль, реализовав пенальти.

В другом матче 2-го тура Лиги наций сборная Болгария на своем поле обыграла команду Норвегии со счётом 1:0.

Единственный гол забил болгарский нападающий Радослав Василев на 59-й минуте.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Грузии на своём поле победила команду Латвии со счётом 1:0.

Единственный гол на свой счёт записал полузащитник российского «Краснодара» Торнике Окриашвили, который на 77-й минуте реализовал пенальти.

Напомним, что в матчах 1-го тура Грузия обыграла Казахстан, а Латвия сыграла вничью с Андоррой (0:0).

В ещё одном матче 2-го тура, который проходил параллельно, сборная Македонии на своём поле обыграла команду Армении со счётом 2:0 благодаря голами Эгзияна Алиоски (13 — пенальти) и Горана Пандева (59). 0