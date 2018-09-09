Дубль Эриксена принес сборной Дании победу над Уэльсом

Счет в матче открыл хавбек Кристиан Эриксен, отличившийся на 32-й минуте после передачи защитника Хенрика Далсгора. А на 63-й минуте Эриксен оформил дубль, реализовав пенальти.
В другом матче 2-го тура Лиги наций сборная Болгария на своем поле обыграла команду Норвегии со счётом 1:0.
Единственный гол забил болгарский нападающий Радослав Василев на 59-й минуте.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Грузии на своём поле победила команду Латвии со счётом 1:0.
Единственный гол на свой счёт записал полузащитник российского «Краснодара» Торнике Окриашвили, который на 77-й минуте реализовал пенальти.
Напомним, что в матчах 1-го тура Грузия обыграла Казахстан, а Латвия сыграла вничью с Андоррой (0:0).
В ещё одном матче 2-го тура, который проходил параллельно, сборная Македонии на своём поле обыграла команду Армении со счётом 2:0 благодаря голами Эгзияна Алиоски (13 — пенальти) и Горана Пандева (59). 0