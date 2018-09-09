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    Дубль Эриксена принес сборной Дании победу над Уэльсом

    Лига наций Сборная Дании Сборная Уэльса
    Сборная Дании одержала домашнюю победу над командой Уэльса (2:0) в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА.

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    Счет в матче открыл хавбек Кристиан Эриксен, отличившийся на 32-й минуте после передачи защитника Хенрика Далсгора. А на 63-й минуте Эриксен оформил дубль, реализовав пенальти.

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    • В другом матче 2-го тура Лиги наций сборная Болгария на своем поле обыграла команду Норвегии со счётом 1:0.

    Единственный гол забил болгарский нападающий Радослав Василев на 59-й минуте.

    В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Грузии на своём поле победила команду Латвии со счётом 1:0.

    Единственный гол на свой счёт записал полузащитник российского «Краснодара» Торнике Окриашвили, который на 77-й минуте реализовал пенальти.

    Напомним, что в матчах 1-го тура Грузия обыграла Казахстан, а Латвия сыграла вничью с Андоррой (0:0).

    В ещё одном матче 2-го тура, который проходил параллельно, сборная Македонии на своём поле обыграла команду Армении со счётом 2:0 благодаря голами Эгзияна Алиоски (13 — пенальти) и Горана Пандева (59). 0

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