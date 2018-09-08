«Томь» вышла в единоличные лидеры первенства ФНЛ

нанесла поражениев выездном матче десятого тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник «Томи» Алексей Шумских, отличившийся на 28-й минуте.

«Томь», набрав 23 очка, единолично возглавила турнирную таблицу, «Мордовия» с 12 баллами идет на 12-й строчке.

«Тамбов» у себя дома сыграл вничью с «Чертаново» — 2:2.

В составе «Тамбова» голами отличились Олег Чернышов на 52-й минуте и Сенин Себай на 63-й.

За «Чертаново» забивали Максим Глушенков на 50-й минуте и Наиль Умяров на 76-й.

Хозяева доигрывали матч вдевятером — в концовке красные карточки получили Себай и Валерий Чуперка.

«Тамбов» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Чертаново» с 16 очками идет восьмым.

Другие результаты:

«СКА-Хабаровск» — «Сочи» — 2:2

«Сибирь» — «Ротор» — 1:1

«Тюмень» — «Луч» — 0:0

«Балтика» — «Факел» — 0:2

«Зенит-2» — «Химки» — 2:2

«Нижний Новгород» — «Спартак-2» — 3:1

«Краснодар-2» — «Авангард» — 0:2 0