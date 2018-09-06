ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Салават Юлаев»КХЛ. ЦСКА победил в Магнитогорске, «Локомотив» одолел «Салават Юлаев»
  • 00:06
    • Дубль Депая принёс Голландии победу над Перу
  • 23:56
    • Украина вырвала победу у Чехии в Лиге наций
  • 23:46
    • Сборная Португалии обменялась голами с Хорватией
  • 23:40
    • Германия разошлась миром с Францией в Лиге наций
  • 23:00
    • «Манчестер Сити» нацелился на Рабьо
    Все новости спорта

    Украина вырвала победу у Чехии в Лиге наций

    Лига наций Сборная Украины Футбол Украины Сборная Чехии
    Сборная Украины на выезде одержала победу над командой Чехии (2:1) в матче 1-го тура лиги В группы 1 Лиги Наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет уже на 4-й минуте открыли хозяева. Патрик Шик блестяще на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, после чего мощно пробил с острого угла из-под Кривцова под перекладину ворот Пятова.

    Отыграться украинцам удалось в компенсированное к первому тайму время. Марлос на дриблинге обошел нескольких соперников у чужой штрафной, отпасовал в центр, где Ярмоленко пропустил мяч дальше на Евгения Коноплянку, а тот с левого края владений Вацлика отправил игровой снаряд точно в угол ворот.

    А уже в добавленное ко второму тайму время Цыганков навесил с левого фланга атаки в центр чешской штрафной, где Вацлик ошибся на выходе. Мяч рикошетом от защитника отскочил к Александру Зинченко, после чего тот отправил игровой снаряд в пустые ворота.

    Следующим соперником чехов будет сборная России. Команды 10 сентября проведут товарищеский матч в Ростове-на-Дону. Украинцы днем ранее дома в Лиге наций встретятся со Словакией.

    Лига наций B. Группа 1
    Чехия — Украина — 1:2 (1:1)
    Голы: Шик, 4 (1:0). Коноплянка, 45+1 (1:1). Зинченко, 90+3 (1:2)Чехия: Вацлик, Кадержабек, Гебреселассие, Калас, Брабец, Боржил, Хушбауэр, Сикора (Хоржава, 90+2), Соучек, Шик (Тецл, 83), Крменчик (Змргал, 46)Украина: Пятов, Ракицкий, Кривцов, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 77), Степаненко, Ярмоленко (Зинченко, 66), Караваев, Марлос, Малиновский, Яремчук (Селезнев, 85)Предупреждения: Хушбауэр, 21. Соучек, 54
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • 02/09/2018 в 10:54
    •
  • Прогноз
  • Турция — Россия
  • 1.85
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Серена остановить сенсацию?
  • Серена Уильямс — Анастасия Севастова. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Пройдет ли сборная России первую проверку после ЧМ-2018?
  • Турция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Румыния сохранит победную серию в матче против Черногории
  • Румыния — Черногория. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис US Open. Джокович обыграл Миллмана, Киз расправилась с Суарес-НаварроОбзор десятого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 08:200
  • 21:16
    • Луческу: Мы изучили сборную России и нацелены на победу
  • 19:13
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Магниткой»
  • 19:05
    • Грузия обыграла Казахстан в стартовом матче Лиги наций
    Гжегош Крыховяк и Бенедикт Хеведес Футбол Топ-5 летних приобретений РПЛПять игроков, которые делают российский чемпионат сильнее Вчера в 01:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Настроится ли Германия на борьбу с чемпионами мира?
  • 4.84
    •
  • 23:23
    • Орлов: Судьба Маркизио решилась во время матча «Зенит» — «Спартак»
  • 23:15
    • Маклиш: Мы должны брать пример со сборной России
  • 22:43
    • Трусова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при
    Роналдо Футбол Дебют Руни, магия Златана и остальные: лучшие хет-трики в истории футболаТоп-15 самых ярких хет-триков в истории футбола 05/09/2018 в 18:550
  • 18:21
    • «Крылья Советов» подписали французского полузащитника
  • 14:58
    • IBU может не рассмотреть восстановление прав Союза биатлонистов России
  • 14:27
    • Матч сборных Японии и Чили отменен
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие