Украина вырвала победу у Чехии в Лиге наций

на выезде одержала победу над(2:1) в матче 1-го тура лиги В группы 1 Лиги Наций.

Фрагмент матча twitter.com/ceskarepre_cz 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет уже на 4-й минуте открыли хозяева. Патрик Шик блестяще на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, после чего мощно пробил с острого угла из-под Кривцова под перекладину ворот Пятова.

Отыграться украинцам удалось в компенсированное к первому тайму время. Марлос на дриблинге обошел нескольких соперников у чужой штрафной, отпасовал в центр, где Ярмоленко пропустил мяч дальше на Евгения Коноплянку, а тот с левого края владений Вацлика отправил игровой снаряд точно в угол ворот.

А уже в добавленное ко второму тайму время Цыганков навесил с левого фланга атаки в центр чешской штрафной, где Вацлик ошибся на выходе. Мяч рикошетом от защитника отскочил к Александру Зинченко, после чего тот отправил игровой снаряд в пустые ворота.

Следующим соперником чехов будет сборная России. Команды 10 сентября проведут товарищеский матч в Ростове-на-Дону. Украинцы днем ранее дома в Лиге наций встретятся со Словакией.