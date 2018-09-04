«Барселона» проведет матч против «Жироны» в США

Стали известны дата и место проведения матча, сообщает Sport.es.

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Игра пройдет 27 января в Майами на стадионе Hard Rock Stadium. Этот матч станет первым в истории Ла Лиги, который пройдет за пределами Испании.

Данный шаг связан с партнерским соглашением Примеры по продвижению футбола в Северной Америке. Договор между организаторами чемпионата Испании и медиагруппой Relevent рассчитан на 15 лет.

Игроки большинства команд выступили категорически против проведения игр за пределами страны. Руководство «Жироны» намерено оплатить перелет для 1500 болельщиков, а также оплатить им ночь в одном из отелей Флориды. 0