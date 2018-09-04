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    «Барселона» проведет матч против «Жироны» в США

    Примера Футбол Испании Барселона Жирона Календарь Примеры
    Стали известны дата и место проведения матча 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона», сообщает Sport.es.

    Американские болельщики увидят «Барселону»
    Американские болельщики увидят «Барселону»
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    Игра пройдет 27 января в Майами на стадионе Hard Rock Stadium. Этот матч станет первым в истории Ла Лиги, который пройдет за пределами Испании.

    Данный шаг связан с партнерским соглашением Примеры по продвижению футбола в Северной Америке. Договор между организаторами чемпионата Испании и медиагруппой Relevent рассчитан на 15 лет.

    Игроки большинства команд выступили категорически против проведения игр за пределами страны. Руководство «Жироны» намерено оплатить перелет для 1500 болельщиков, а также оплатить им ночь в одном из отелей Флориды. 0

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