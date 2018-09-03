Капитан «Ливерпуля» продлил контракт с клубом

Как сообщает пресс-служба, 28-летний полузащитникподписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до лета 2023 года, финансовые условия не разглашаются.

«Я в восторге. Казалось бы, не так давно я подписал свой первый контракт с "Ливерпулем", но с тех пор многое произошло. Чувствую, что прогрессирую в этой команде, и наслаждаюсь временем, проведённым здесь. Нет другого места в мире, где я бы предпочёл играть в футбол. Хочу выступать за "Ливерпуль" так долго, как только смогу», — сказал Хендерсон.

Хендерсон перешел в «Ливерпуль» летом 2011 года из «Сандерленда», и с тех пор провел 283 матча и забил 24 гола. 0