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    Капитан «Ливерпуля» продлил контракт с клубом

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    Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», 28-летний полузащитник Джордан Хендерсон подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон
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    Соглашение рассчитано до лета 2023 года, финансовые условия не разглашаются.

    «Я в восторге. Казалось бы, не так давно я подписал свой первый контракт с "Ливерпулем", но с тех пор многое произошло. Чувствую, что прогрессирую в этой команде, и наслаждаюсь временем, проведённым здесь. Нет другого места в мире, где я бы предпочёл играть в футбол. Хочу выступать за "Ливерпуль" так долго, как только смогу», — сказал Хендерсон.

    Хендерсон перешел в «Ливерпуль» летом 2011 года из «Сандерленда», и с тех пор провел 283 матча и забил 24 гола. 0

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