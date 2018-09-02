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    Игрок «Вильярреала» из-за травмы выбыл на два месяца

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    Полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Касерес как минимум два месяца проведет в клубном лазаете, сообщает Marca.

    Сантьяго Касерес
    Сантьяго Касерес
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    21-летний аргентинец получил повреждение колена в матче против «Жироны» (0:1), после чего досрочно покинул поле.

    На следующий день он прошел медицинские тесты, которые исключили повреждение передней крестообразной связки колена, поэтому ему не понадобиться операция. Но, несмотря на это, он все равно пропустит значительное время. По прогнозам врачей он сможет вернуться на поле через 8-10 недель.

    Напомним, летом 2018 года Сантьяго перешел в «Вильярреал» из аргентинского клуба «Велес Сарсфилд», подписав контракт на пять лет. 0

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